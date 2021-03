Attentato terroristico in Svezia: l'aggressore è un 22enne afgano, tre feriti in pericolo di vita

La polizia svedese ha riferito che sono sette, e non otto, i feriti nel sospetto attacco terroristico avvenuto ieri pomeriggio nella città meridionale di Vetlanda, ma non ha dato ulteriori spiegazioni. Il sospetto aggressore, sui vent'anni, è stato colpito a una gamba dagli agenti ed è ricoverato in ospedale.

Tre dei feriti sono in pericolo di vita mentre due sono gravi. La polizia sta lavorando in collaborazione con l’intelligence: «Ci sono dettagli che ci hanno portato a indagare se ci sia un movente terroristico», ha riferito il capo regionale delle forze dell’ordine, Malena Grann.

Il sospetto autore dell’attacco è un afgano di 22 anni arrivato nel Paese nel 2018: lo riportano oggi alcuni media nazionali. Il giovane viveva a Vetlanda da qualche mese e la notte scorsa la polizia ha perquisito la sua abitazione , scrivono i quotidiani Aftonbladet ed Expressen.

