Gran Bretagna: la polizia blocca volo a Heathrow, sventato sequestro di una bimba

Un aereo già in fase di rullaggio per il decollo dall’aeroporto londinese di Heathrow è stato bloccato ieri mattina in extremis dalla polizia, che ha sventato così un sospetto tentativo di sequestro di minore. Secondo quanto riporta il quotidiano Independent, gli agenti hanno prelevato dal velivolo una bambina rumena di quattro anni ed hanno arrestato un uomo di 32 anni che l’accompagnava: la madre della piccola aveva denunciato alla polizia che la bimba le era stata portata via giovedì.

"Quando la denuncia è arrivata, trovarli è stata una corsa contro il tempo", ha detto il sergente Ruth Walker della Polizia della contea di Nottinghamshire, spiegando che per rintracciare l'uomo e la bambina gli investigatori si sono avvalsi di non meglio precisate informazioni di intelligence, oltre che delle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso piazzate sulle strade del Paese e in grado di riconoscere i numeri di targa delle automobili.

In questo modo gli agenti sono riusciti a localizzare l’auto dell’uomo nel Nottinghamshire ed a seguirne il percorso sui video fino a Heathrow, dove hanno scoperto che il 32enne era già a bordo del volo delle 6 diretto a Bucarest.

L’uomo, di cui non sono state rese noto le generalità, nè il suo grado di parentela con la bimba, è stato interrogato e rilasciato su cauzione. La piccola è stata restituita a sua madre. ANSA

