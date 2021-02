Il Regno Unito non introdurrà passaporti sanitari per chi si è vaccinato. Lo ha dichiarato il ministro incaricato per la distribuzione dei vaccini, Nadhim Zahawi, parlando a Sky News, spiegando che se altri Paesi chiederanno ai cittadini britannici una qualche prova che hanno ricevuto il vaccino, si possono chiedere certificati al proprio medico. AGI

