Coronavirus, Von der Leyen e l'allarme varianti: "Vaccini attuali potrebbero non bastare"

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un articolo che verrà pubblicato dalla 'Faz', ha avvertito che «abbiamo bisogno di prepararci oggi a uno scenario nel quale il virus potrebbe non essere più contrastato a sufficienza dai vaccini attuali».

Il riferimento di Von der Leyen e alle nuove varianti che si stanno diffondendo nel mondo, a partire da quella sudafricana contro la quale i vaccini disponibili appaiono meno efficaci.«Le mutazioni ci preoccupano», scrive la presidente della Commissione Ue, descrivendo la lotta alla pandemia «come una maratona, non come uno sprint».

Von der Leyen ha poi definito «fuorviante» sostenere che firmare più contratti l’anno scorso avrebbe accelerato le consegne, come suggerito oggi dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz.

«Il collo di bottiglia è ovunque», avverte Von der Leyen, «produrre un nuovo vaccino è una questione estremamente complicata» in quanto «tra le centinaia di componenti necessarie, ingredienti importanti sono di limitata reperibilità in tutto il mondo». AGI

