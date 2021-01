Coronavirus, Fauci: "Vaccini ad oggi efficaci contro le varianti ma serve attenzione"

I due vaccini contro il Covid-19, al momento, «sono efficaci contro le mutazioni sia della variante sudafricana che contro al variante inglese» del Coronavirus. Ma «dobbiamo fare attenzione perché la situazione sta evolvendo. La variante sudafricana è più problematica».

Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell’US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nel corso della Davos Agenda 2021. «È una situazione in evoluzione - ha detto Fauci - stiamo già studiando una versione aggiornata dei vaccini che potrebbe fronteggiare sia la variante sudafricana che quella inglese».

Secondo Fauci, l'ipotesi di ritardare l’iniezione della seconda dose dei vaccini contro il Covid-19, considerata da alcuni per allargare la platea dei vaccinati, «desta preoccupazione. Non c'è piena efficacia finché non si è iniettata la seconda dose, e se si permette un’efficacia meno che ottimale, si rischia di selezionare nuove mutazioni. Potrebbe non accadere, ma è rischioso».

Nel frattempo Moderna testerà una dose aggiuntiva di richiamo del suo vaccino per studiare la capacità di aumentare ulteriormente la risposta immunitaria contro le varianti. In totale quindi le dosi da utilizzare, una volta conclusa questa sperimentazione, diventerebbero 3. Lo rende noto l’azienda che annuncia l’efficacia del vaccino contro la variante Gb e quella sudafricana.

«Mentre cerchiamo di sconfiggere il virus COVID-19, che ha causato la pandemia, crediamo che sia fondamentale essere proattivi mentre il virus si evolve» ha dichiarato Stéphane Bancel, Chief Executive Officer di Moderna.

