Coronavirus, in Germania lockdown fino al 14 febbraio: prorogate le misure dure

In Germania sarà lockdown fino al 14 febbraio. Lo Stato e i Laender si sono accordati sul prolungamento delle misure dure. Restano chiuse gastronomia, negozi al dettaglio e attività del tempo libero.

La cancelliera Merkel e i suoi ministri sono molto allarmati dall'eventuale impatto che le mutazioni del virus, potrebbero avere sul contagio: a spaventare sono i numeri di Irlanda e Gran Bretagna. E, nonostante il miglioramento della situazione in Germania, Merkel non dorme sonni tranquilli sullo sviluppo della pandemia.

"Che i virus mutino è normale, che invece così velocemente diventino così contagiosi non lo è necessariamente", ha spiegato il ministro della salute Jens Spahn, giustificando la tensione generale. "Inoltre arrivano altre notizie poco incoraggianti dal Brasile", ha aggiunto

Gli effetti del Covid hanno avuto un grosso impatto sull'economia tedesca che si è contratta nel 2020 del 5,4%, ma nonostante le paure della cancelliera quest'anno è attesa rimbalzare del 3,5% nel 2021. Lo prevede il Fmi, parlando di una ripresa instabile, non distribuita in modo uniforme. La ripresa dovrebbe stabilizzarsi una volta che la distribuzione dei vaccini sarà efficace, anche se "non si prevede che torni ai livelli pre-Covid prima del 2022". Lo scenario di base - afferma il Fmi - è soggetto a un'ampia incertezza.

