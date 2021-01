Terremoto in Indonesia, almeno 45 vittime a Sulawesi

È salito ad almeno 45 vittime il bilancio del sisma di magnitudo 6.2 che ha colpito l’isola indonesiana di Sulawesi. I soccorritori sono alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie, mentre proseguono le scosse di assestamento.

Sono già decine i feriti tratti vivi dai resti degli edifici crollati a Mamuju, città di 110 mila abitanti nell’Ovest della provincia, dove un ospedale e un centro commerciale sono stati rasi al suolo.

Il governo non ha fornito dati sul numero di persone che potrebbero essere rimaste intrappolate tra le macerie. I feriti che sono stati ricoverati in condizioni serie sono almeno 200. Migliaia i cittadini rimasti senza casa sotto le forti piogge che stanno complicando il trasporto dei soccorsi, a causa delle frane che hanno bloccato molte strade. I beni di prima necessità stanno ora venendo trasportati per via aerea e marittima. AGI

