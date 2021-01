Usa, allarme impennata di contagi da Coronavirus dopo l'assalto al Congresso

Allarme Covid dopo l'assalto al Congresso Usa di migliaia di ultrà trumpiani: secondo gli esperti l'occupazione per lunghe ore del palazzo del Parlamento americano potrebbe contribuire nei prossimi giorni a un'impennata di contagi.

Gli esperti citati dal Washington Post parlano di un evento da manuale: manifestanti senza mascherina e senza rispettare le distanze si sono accalcati nelle aule e nei corridoi del Congresso gridando slogan e insulti, mentre deputati, senatori e funzionari venivano messi al sicuro in ambienti ristretti e tra loro molti si sono rifiutati di indossare le mascherine protettive.

Un parlamentare lo ha raccontato a PunchBowlNews, il sito creato da tre ex corrispondenti di "Politico": "Con me c'erano 50 colleghi del Gop. La polizia del Capitol glielo ha chiesto ripetutamente ma loro si sono rifiutati. Non così i democratici". Almeno un membro del Congresso, il deputato del Kansas Jake LaTurner, è risultato positivo al virus mercoledì sera dopo aver votato contro la certificazione della vittoria di Joe Biden.

"È stato un evento straordinariamente pericoloso non solo dal punto di vista della sicurezza ma anche della sanità pubblica", ha detto Eric Toner del John Hopkins Center for Health Security. Sempre secondo gli esperti sarà difficile, se non quasi impossibile, quantificare l'entità dei contagi: molti ultrà che hanno partecipato all'assalto del Congresso non sono stati ancora identificati, mentre il tracciamento dei contatti negli Usa non è mai riuscito a decollare. I

ntanto il numero dei casi negli Usa continua a crescere e così il bilancio dei morti: soltanto ieri le vittime sono state oltre 4.000, un record assoluto da quando è scoppiata la pandemia.

