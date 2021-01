Georgia, testa a testa per il Senato: il dem Warnock rivendica la vittoria

Il dem Raphael Warnock ha rivendicato la vittoria in uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato, quando guida col 50,4% sulla senatrice uscente Kelly Loeffler (49,6%) col 97% delle schede scrutinate, «Georgia, sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani», ha detto il reverendo. Se la sua vittoria fosse confermata, sarebbe il primo senatore afroamericano della Georgia.

Se vincesse, Warnock sarebbe anche il secondo afroamericano a vincere un seggio al Senato nel Deep South da quando è finita la l’era della ricostruzione (tra il 1863 e il 1877).

Il reverendo ha sottolineato che sua madre, cresciuta raccogliendo tabacco e cotone durante le sue estati, è stata in grado di votare per lui. «Le mani di 82 anni che ha usato per raccogliere cotone per altri sono andate al seggio e hanno scelto il figlio più giovane per essere senatore degli Stati Uniti», ha detto Warnock, ultimo di 12 figli.

Donald Trump evoca su Twitter il sospetto di nuovi brogli nei due ballottaggi in Georgia per il Senato, che col 97% dei voti vedono un serrato testa a testa tra i candidati. «Sembra che stiamo preparando una grande 'discarica di votì contro i candidati repubblicani. Aspettano di vedere di quanti voti hanno bisogno?», ha scritto. «E' appena successo che sono stati trovati altri 4000 voti nella contea di Fulton. Ci siamo», ha aggiunto. Il presidente ha inoltre ritwittato post che insinuano il furto del voto.

© Riproduzione riservata