Coronavirus, anche il Messico approva il vaccino AstraZeneca Oxford

Il Messico ha autorizzato il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford per l’uso di emergenza nel Paese, che ha uno dei più alti tassi di vittime del Covid-19 al mondo.

Il vice ministro della Salute Hugo Lopez-Gatell ha annunciato su Twitter il via libera al vaccino, già autorizzato in Paesi come Gran Bretagna, India e Argentina.

Il Messico, intanto, ha registrato 6.464 nuovi casi di coronavirus e 544 morti per Covid-19, per un totale di 1.455.219 infezioni e 127.757 morti. Lo riferiscono le autorità sanitarie. Con queste cifre, rimane il quarto Paese al mondo con il maggior numero di morti per la pandemia, dietro solo a Stati Uniti, Brasile e India, secondo la Johns Hopkins University.

Inoltre, secondo la stessa istituzione, il Messico è il tredicesimo Paese al mondo per numero di contagi. Il paese è anche al tredicesimo posto per numero di morti in proporzione alla popolazione, con più di 900 per milione di abitanti.

