In Italia vaccinate 15mila persone, oltre 130mila in Germania

È di 14.334 il totale delle vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia al 31 dicembre, aggiornate alle ore 13.34. I dati sono consultabili e disponibili da oggi, in tempo reale, sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, sul portale del Commissario straordinario per l’emergenza e altri portali istituzionali. I dati sono in continuo aggiornamento.

Al momento sono stati vaccinati 7.813 donne e 6.521 uomini.

Numeri di certo inferiori rispetto a quelli tedeschi. In Germania sono 131.626 le persone che hanno ricevuto il vaccino Pfizer-Biontech, dal 26 dicembre ad oggi.

Solo nelle ultime 24 ore, sono state vaccinate 51.465 persone. E’ quanto rileva il Robert Koch Institut, autorità sanitaria ufficiale della Repubblica federale. I dati del contagio in Germania sono ancora molto elevati: 32.552 nuovi positivi rilevati, e 964 morti. Dall’inizio della pandemia, si sono registrati 1,741 milioni di casi e i decessi sono 33.310.

