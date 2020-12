Covid, infermiera spagnola positiva dopo aver vaccinato degli anziani

Un’infermiera che faceva parte di una squadra per la vaccinazione contro il Covid in Spagna è risultata positiva circa 24 ore dopo avere inoculato il farmaco ad alcuni anziani di una casa di riposo nella città di Lleida.

Lo riferisce El Pais, aggiungendo che le quattro colleghe che la accompagnavano sono state messe in isolamento a scopo preventivo, insieme ai 66 ospiti della struttura. L’infermiera aveva iniettato il vaccino agli anziani domenica nella casa di riposo Balàfia

Fonti del Dipartimento della Salute hanno assicurato che il rischio di contagio per i pazienti che sono stati vaccinati è minimo, perché le infermiere che facevano parte della squadra erano adeguatamente protette con camici, guanti e doppia mascherina e non sono rimaste in contatto con gli anziani ospiti più di 15 minuti.

