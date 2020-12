Morto avvelenato il fondatore della Youzu, produttrice del videogioco di Game of Thrones

In Cina, il tycoon fondatore e presidente del gruppo, Youzu, che produce il videogioco Game of Thrones: Winter is coming è stato avvelenato. Si era recato lui stesso in ospedale perchè non si sentiva bene, le condizioni sembravano essersi stabilizzate, ma, otto giorni dopo il ricovero, il giorno di Natale è deceduto.

La polizia di Shanghai punta i sospetti su uno dei suoi colleghi, del quale per ora ha fatto solo il cognome, Xu, e lo ha arrestato. La casa produttrice Youzu è nota non solo per la produzione del videogioco ispirato dalla celeberrima serie tv ma stava lavorando alla produzione di un adattamento per la Netflix della trilogia di fantascienza «Il problema dei tre corpi» dell’autore cinese Liu Cixin.

© Riproduzione riservata