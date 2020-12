Usa, autobomba esplode a Nashville: tre persone ferite

Un’esplosione ha scosso il centro di Nashville, in Tennessee. A saltare per aria è stata un auto, riferisce la Cnn, citando la polizia secondo cui è stato un atto «intenzionale». Agenti e vigili del fuoco sono sul posto.

L’esplosione è avvenuta alle 6.30 di mattina nella zona turistica tra Second Avenue e Commerce Street. Immagini mostrano una colonna di fumo nero e fiamme, con un tappeto di vetri per terra e auto danneggiate. Gli edifici attorno sono stati colpiti ma non c'è notizia al momento di vittime. È presente sul posto una squadra di artificieri.

La polizia di Nashville era stata allertata per un veicolo sospetto e aveva inviato una squadra per indagare prima che il mezzo esplodesse questa mattina all’alba. Lo ha riferito un portavoce delle forze dell’ordine della città del Tennessee. A saltare in aria un camper parcheggiato di fronte al palazzo della compagnia telefonica At&T. Tre persone sono state trasportate in ospedale, ma non sono in condizioni gravi.

