Variante: anche il Canada sospende i voli dal Regno Unito e l'Olanda blocca i traghetti britannici

Sempre più nazioni stanno interrompendo i collegamenti aerei con il Regno Unito, dove è stato identificato un nuovo ceppo di coronavirus che si diffonderebbe in maniera ancora più rapida. Il Canada ha fermato le partenze e gli arrivi dalla Gran Bretagna a partire dalla mezzanotte. Il blocco non sarà revocato prima di 72 ore.

Il Cile dalle 00:01 di martedì chiuderà per due settimane i confini a tutti gli stranieri non residenti che sono stati nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni. Sospesi i collegamenti con la Gran Bretagna anche in Argentina: il volo da Londra di stamane sarà l’ultimo ad atterrare a Buenos Aires fino a nuovo ordine.

In Europa, in attesa del vertice straordinario di oggi, sempre più nazioni stanno chiudendo le frontiere aeree con il Regno Unito. Dopo gli stop di Italia, Germania, Francia, Austria, Olanda e Belgio, tocca ad Austria, Polonia, Bulgaria, Finlandia e Danimarca interrompere i collegamenti per via aerea con Londra, con la Svezia che chiude anche il traffico marittimo.

I passeggeri dei traghetti britannici non possono sbarcare in Olanda da domani: lo ha annunciato ieri il governo olandese, nell’ambito delle misure per fronteggiare la variante britannica del Covid-19. Nella mattinata, l’Aja aveva già bloccato i voli dal Regno Unito. ANSA

