Coronavirus, Biden si vaccina in diretta tv: "Americani, fate lo stesso"

«La gente deve fare il vaccino non appena è disponibile, non c'è nulla da temere". Così il presidente eletto Joe Biden, facendo l’immunizzazione in diretta tv, esorta gli americani a fare lo stesso.

"Questo è solo l’inizio per porre fine alla pandemia", ha osservato Biden, chiedendo agli americani di continuare con le misure per contenere i contagi, come il distanziamento sociale o le mascherine. Al suo fianco la moglie Jill che era già stata vaccinata qualche ora prima. Biden ha ringraziato tutti gli operatori della Sanità, compresa l’infermiera che gli ha somministrato il vaccino, definendoli "eroi".

