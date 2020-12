Macron positivo al Coronavirus in un video: "Sto bene, ho mal di testa e tosse"

"Volevo rassicurarvi, sto bene, ho gli stessi sintomi di ieri. Mal di testa, tosse secca, stanchezza, come centinaia di migliaia di francesi": Emmanuel Macron, in un tweet di 3 minuti e 22, postato sul suo account, "rende conto ai francesi" sul suo stato di salute dopo essere stato trovato positivo al Covid-19, ieri mattina.

Il presidente, che nel video appare stanco e pallido, francese aggiunge che "ogni giorno darà notizie sull'evoluzione della malattia". Macron - che è seduto nel suo ufficio nella residenza presidenziale di Versailles "La Lanterne", dove si è trasferito ieri sera per la quarantena - appare in buona forma anche se affaticato. Vestito con un maglione scuro con il collo alto, il presidente elenca tutta la procedura rispettata per quanto riguarda i casi di contagio possibile nelle ultime 48 ore prima del tampone positivo. Spiega che nei giorni scorsi ha incontrato "molti responsabili politici, membri del governo, dirigenti internazionali, membri della sicurezza, membri della mia famiglia, amici". Tutti sono stati "contattati dall’Eliseo".

Macron ringrazia per "tutti i messaggi di simpatia e solidarietà" ricevuti in queste ore, e aggiunge: "volevo rassicurarvi, ho gli stessi sintomi di ieri, stanchezza, mal di testa, tosse secca, come centinaia di migliaia di voi che hanno dovuto vivere questo virus o che lo stanno vivendo in questo momento. Vi darò conto ogni giorno dell’evoluzione della malattia, di questo virus. Logicamente non dovrebbe esserci motivo per una evoluzione negativa ma sono sotto sorveglianza medica e vi renderò conto in modo totalmente trasparente".

"Continuo a lavorare - aggiunge il presidente - in contatto con il primo ministro, il governo e i miei collaboratori, ovviamente la mia attività è un pò rallentata a causa del virus ma continuo ad occuparmi dei temi prioritari, dell’epidemia, della gestione per il nostro paese, o della Brexit". Macron conclude con un appello ai francesi ad essere «molto prudenti», perché la sua positività mostra "che il virus può davvero colpire chiunque: sono molto protetto - spiega - faccio molta attenzione, rispetto tutte le regole, il distanziamento, metto la mascherina, mi lavo le mani con il gel disinfettante in modo regolare, ma nonostante tutto questo, ho preso il virus. Senza dubbio sarà stato un momento di distrazione, anche di sfortuna". ANSA

© Riproduzione riservata