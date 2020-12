Nuovo record di contagi da coronavirus negli Usa, oltre 248 mila in 24 ore

Nuovo record di contagi con oltre 248.000 casi di Covid-19 in 24 ore negli Stati Uniti, secondo i dati della Johns Hopkins University. I morti sono stati 2.706. E' da 13 giorni che negli Usa si registrano oltre 200.000 casi giornalieri.

Anche il numero di persone ricoverate è ai massimi dall'inizio della pandemia, con 113.000 pazienti ricoverati per Covid, secondo i dati aggiornati del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti.

L'enorme campagna di vaccinazioni che è stata lanciata lunedì negli Stati Uniti, con le prime somministrazioni del farmaco di Pfizer-BioNTech, non consentirà di arginare l'attuale impennata, hanno avvertito le autorità sanitarie, perché ci vorranno diversi mesi prima che una parte sufficientemente ampia della popolazione sia immunizzata. Per questo gli esperti insistono sulla necessità di rispettare ogni precauzione, soprattutto in vista dell'avvicinarsi delle festività di fine anno.

