Presidenziali Usa, Bolsonaro si congratula con Biden per la vittoria

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha riconosciuto questa sera la vittoria del presidente eletto americano Joe Biden, dopo la conferma da parte del collegio elettorale. Lo rivela il ministero degli Esteri brasiliano, informando che Bolsonaro ha inviato un messaggio a Biden.

Il presidente brasiliano, grande ammiratore di Donald Trump, è stato uno degli ultimi capi di stato a congratularsi per la vittoria di Biden. «Visto che la vittoria è stata riconosciuta dai delegati, non starò a discutere se c'è stata un’elezione corretta. Non devo più aggiungere niente. Ho atteso il riconoscimento e quindi ho inviato un messaggio al presidente Biden», ha detto Bolsonaro.

Nel suo messaggio, il presidente brasiliano di estrema destra invia a Biden «i migliori auguri e la speranza che gli Stati Uniti continuino ad essere la terra dei liberi e dei coraggiosi» e si dice «pronto a lavorare con Vostra Eccellenza per proseguire nella costruzione dell’alleanza Brasile-Stati Uniti, per la difesa della sovranità, della libertà e della democrazia in tutto il mondo. Così come per l’integrazione economica e commerciale a benefico dei nostri popoli».

© Riproduzione riservata