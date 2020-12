Vaccino anti-Covid, Trump rinvia priorità per la Casa Bianca: "Lo farò, ma non subito"

Vaccino anti-Covid alla Casa Bianca, i tempi si allungano: il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che la distribuzione del vaccino agli uomini al vertice dell’amministrazione, distribuzione che sembrava essere prevista nei prossimi giorni, sarà fatta a tempo debito, "un po' più avanti nel programma". Poche ore prima del suo 'tweet' si era diffusa la notizia che lo staff della Casa Bianca, e in particolare le persone che lavorano a stretto contatto con il presidente, sarebbero stati fra i primi a ricevere il vaccino Pfizer, somministrato a partire da oggi negli Usa, sesto Paese al mondo a concedere l’autorizzazione.

Trump ha anche annunciato che non ha in programma di fare subito il vaccino, ma che "non vede l’ora di farlo". L’amministrazione aveva inizialmente deciso di distribuire da subito il vaccino ai vertici dello staff, anche se le prime dosi sono generalmente riservate agli operatori sanitari ad alto rischio. La notizia aveva creato un certo scompiglio nel web perchè molti avevano ricordato come Trump e i suoi uomini avessero spesso infranto le regole di sicurezza e ignorato di indossare la mascherina.

Adesso, il dietrofront dello stesso Trump. "Le persone che lavorano alla Casa Bianca dovrebbero ricevere il vaccino un po' più tardi nel programma, a meno che non sia specificamente necessario. Ho chiesto venga fatto questo aggiustamento". Il presidente che è risultato positivo al coronavirus a ottobre e si è ripreso dopo essere stato ricoverato in ospedale, ha anche fatto capire che farà il vaccino, ma non sa ancora quando: "Non ho in programma di fare il vaccino, ma non vedo l’ora di farlo al momento giusto". AGI

