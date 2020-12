Trump: "Se avessi perso accetterei ma è stato furto. In Georgia ho vinto, mi candiderò nel 2024"

Donald Trump ha aperto in Georgia il suo primo comizio dopo il voto affermando falsamente che ha vinto in questo Stato e assicurando che vincerà le elezioni. "Lo sapete, ho vinto la Georgia", ha detto davanti ad una folla di fan a Valdosta. "E vinceremo queste elezioni", ha aggiunto. "Vogliono convincerci che abbiamo perso ma non abbiamo perso", ha detto continuando a denunciare elezioni fraudolente.

"Se avessi perso mi ritirerei con cortesia" ma "non ho perso: questa elezione è stata un furto". ha detto e la platea ha risposto intonando "Stop the Steal", ormai lo slogan dei sostenitori di Trump che come lui non riconoscono la sconfitta.

Donald Trump torna a parlare di una sua possibile ricandidatura nel 2024. Lo fa durante il comizio in Georgia per sostenere la corsa dei due repubblicani ai ballottaggi del 5 gennaio che decideranno il controllo del Senato americano. "Nel 2024, quando spero di non dover essere io il candidato, vinceremo di nuovo la Casa Bianca", dice Trump, insistendo sul fatto di non aver perso l’elezione del 2020 e contando di poter ancora vincere, magari grazie alla Corte Suprema o agli Stati.

© Riproduzione riservata