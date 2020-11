Bitcoin da record, il prezzo schizza alle stelle: sfiorati i 20mila dollari

Il prezzo del bitcoin supera i 19.600 dollari per la prima volta dalla sua creazione 11 anni fa, spinto dal suo utilizzo sempre più diffuso e dalla propensione al rischio tornata sul mercato. Il prezzo della criptovaluta più famosa è salito del 7,6% a 19.670 dollari, dopo aver superato il suo massimo precedente raggiunto il 18 dicembre 2017 (a 19.511 dollari).

Il prezzo del Bitcoin è aumentato del 175% dall’inizio dell’anno, con un aumento di oltre il 40% dal 21 ottobre, quando il gigante dei pagamenti online Paypal ha annunciato che stava lanciando un servizio di acquisto e vendita e pagamento tramite la criptovaluta. «Ci stiamo muovendo in acque inesplorate per i prezzi, e questo piccolo aumento potrebbe far salire il prezzo ancora più alto», ha osservato Craig Erlam, analista di Oanda.

