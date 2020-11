Vaccini Covid, Gentiloni: "A gennaio prime dosi in Europa"

"L'Ue ha prenotato da sei case farmaceutiche 6 milioni di dosi. Tra queste ce ne sono 3 che sono nella fase più avanzata. A gennaio è possibile che si comincino ad avere in Europa le prime dose di vaccini. E arriveranno contemporaneamente a tutti i Paesi europei. Il negoziato è stato fatto per tutti dalla commissione. E questo garantisce parità nella distribuzione".

Lo ha detto il commissario Ue agli affari Economici, Paolo Gentiloni intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora In Più su Rai3. "Se ci sono un milione di dosi, in Italia ne arriveranno 135 mila, in Germania un quota x e così via".

