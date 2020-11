Elezioni in Usa, Biden passa supera gli 80 milioni di voti: è record assoluto

l ticket presidenziale Joe Biden-Kamala Harris ha passato la soglia degli 80 milioni di voti (80.026.721), un record assoluto per un presidente eletto degli Stati Uniti, mentre il conteggio delle presidenziali non è ancora del tutto terminato. Lo scrive Cbs News, che ricorda come Donald Trump, con i suoi 73 milioni 890.295 voti finora convalidati sia il secondo in assoluto.

Detentore della 'medaglia di bronzo' nella storia americana è Barack Obama, che nell’elezione al primo mandato nel 2008 ottenne 69,5 milioni di preferenze. L’emittente Usa ricorda che quest’anno hanno votato 159 milioni di americani, il 66,7% del totale: un’affluenza che non si registrava dal 1900. ANSA

© Riproduzione riservata