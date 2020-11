A Toronto lockdown di 4 settimane: vietate riunioni in casa, chiusi i negozi

A Toronto, la più grande città del Canada, è stato deciso un "lockdown" di "almeno" 4 settimane per far fronte alla seconda ondata di diffusione del coronavirus. Saranno vietate anche le riunioni in casa e tutti i negozi non essenziali saranno chiusi, come bar e ristoranti che potranno fare solo servizio da asporto.

Per funzioni religiose, matrimoni e funerali è permessa la partecipazione di 10 persone al massimo, ma le scuole resteranno aperte. "La situazione è estremamente grave, non possiamo rischiare di vedere sotto pressione i nostri ospedali", ha spiegato il primo ministro della provincia dell’Ontario Doug Ford.

La provincia più densamente abitata del Canada ha superato i 100 mila casi di Covid, sui 334 mila del Paese, uno di quelli che sono riusciti a contenere la diffusione del virus in occasione della prima ondata. I morti da coronavirus in Canada, che ha circa 38 milioni di abitanti, sono finora 11.502.

© Riproduzione riservata