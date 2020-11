Spazio, il razzo europeo Vega fuori rotta: fallita la missione

Il razzo "Vega" dell’agenzia spaziale europea Esa che trasportava il satellite spagnolo "Ingenio" e il francese "Taranis" ha deviato dalla traiettoria prevista appena otto minuti dopo il decollo. Lo ha reso noto l’Esa che ha dunque dichiarato persa la missione.

Il razzo era stato lanciato nella notte italiana dalla base di Kourou in Guyana francese: con la missione VV17 doveva portare in orbita due satelliti, Seosat-Ingenio per l’Agenzia spaziale europea (Esa) e la Spagna, e Taranis per l’agenzia spaziale francese CNES.

L’Esa ha cominciato già ad analizzare i dati per accertare la causa dell’errore e i responsabili dell’agenzia si presenteranno alla stampa nel complesso spaziale di Kourou, alle 14, per fornire aggiornamenti sull'accaduto. AGI

