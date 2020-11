Elezioni Usa, Biden sempre più vicino alla vittoria: "I numeri parlano chiaro"

Joe Biden allunga in Pennsylvania, dove ha un vantaggio di oltre 20.000 voti, per l'esattezza 21.746 voti. Lo stato, decisivo nella corsa alla Casa Bianca, non è stato ancora assegnato.

"Non abbiamo ancora una dichiarazione finale, ma i numeri sono chiari e ci dicono che vinceremo. Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania": lo ha detto Joe Biden parlando a Wilmington in quella che doveva essere la festa della vittoria. Ma il conteggio in cinque stati chiave è ancora in corso.

"Siamo in corsa per raggiungere i 300 grandi elettori. Abbiamo già 74 milioni di voti, il ticket più votato della storia. State calme e siate pazienti, ogni voto sarà contato" aggiunge Biden. L'ex vice presidente si è detto fiducioso sul verdetto della Pennsylvania, dell'Arizona e del Nevada. "Siamo avversari e non nemici", ha rimarcato, dichiarandosi pronto a servire tutti come presidente, anche quelli che non lo hanno votato.

Joe Biden non dichiara formalmente la vittoria ma parla da presidente. Segnalando come la pandemia stia "peggiorando", annuncia "dal primo giorno" alla Casa Bianca, l'attuazione del suo piano contro il coronavirus. Parlando da Wilmington, nel Delaware, dice che il suo mandato è quello di contrastare l'epidemia, sostenere l'economia, salvaguardare il clima e lottare contro il razzismo sistemico.

