Scossa di terremoto di magnitudo 7 tra Grecia e Turchia: morti e edifici crollati a Smirne

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 ha sconvolto parte della Grecia e della Turchia. Il sisma è stato registrato al largo dell'isola greca di Samos, nel Mar Egeo. Si registrano già 4 morti ma il bilancio, purtroppo, potrebbe aggravarsi. Le vittime sono state estratte dalle macerie nell’area di Bayrakli, nelle vicinanze della metropoli di Smirne. Nella stessa area sono state estratte vive altre tre persone. Lo ha reso noto la Protezione civile turca.

Secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), l'epicentro del terremoto è stato localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi, sull'isola di Samos, con ipocentro a 10 km di profondità. La scossa è stata avvertita fino ad Atene, a quasi 300 km di distanza e ha lasciato il segno anche a Smirne, sulla costa egea della Turchia, dove diversi edifici sono crollati. Il sindaco di Smirne, Tunc Soyer, ha dichiarato che sono almeno 20 gli edifici gravemente danneggiati o crollati.

Il terremoto è stato infatti avvertito anche in diverse province turche, compresa Istanbul. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Le prefetture di Smirne e Istanbul hanno riferito che finora non ci sono notizie di vittime.

L’Isola greca di Samos e il piccolo porto di Cesme, nella provincia turca di Smirne, sono stati investiti da un piccolo tsunami generato dalla scossa. "Stiamo osservando, per ora non è un maremoto enorme, è iniziato piano ma è un fenomeno che dura molte ore e che può provocare onde o correnti che poi acquistano forte velocità. Le correnti hanno invaso il porto di Smirne in Turchia". Lo spiega il sismologo dell'Ingv Alessandro Amato. L'allerta è stata diramata in Grecia e Turchia 8 minuti dopo il sisma, di magnitudo 7.0, dal Centro di allerta tsunami dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

