Coronavirus, in India superati 120 mila morti: negli Usa 500 mila casi in una settimana

In India i casi di coronavirus accertati dall'inizio della pandemia sono quasi 8 milioni, mentre i decessi legati alla malattia sono più di 120 mila. Nelle ultime 24 ore, riferisce il Guardian, sono state accertate altre 43.893 nuove infezioni, per in totale che sale a 7,99 milioni.

L'India è il secondo Paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di casi. Gli aumenti giornalieri erano calati dopo il picco registrato a settembre, ma gli esperti sanitari avvertono che il numero potrebbe aumentare di nuovo durante la stagione dei festival religiosi indù, già in corso. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 508 decessi legati alla malattia, per un totale di 120.010 vittime.

Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore più di 73.000 nuovi casi di Covid-19 e 985 decessi legati alla malattia, secondo il bilancio della Johns Hopkins University. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia è salito a 8.778.680 e quello delle vittime a 226.711. Nell'ultima settimana gli Usa hanno fatto registrare il numero record di oltre 500 mila nuovi casi di Covid-19, con una media giornaliera di 71.000 nuovi contagi. Numerose le città che stanno varando nuove restrizioni per frenare un'ulteriore diffusione della pandemia. A Newark, in New Jerswey, a due passi da New York, è scattato il coprifuoco, mentre a El Paso in Texas è arrivato l'ordine di restare a casa per due settimane. A Chicago stop al servizio interno nei ristoranti, come già deciso negli stati di New York e del Wisconsin.

