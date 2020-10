Coronavirus, muore in Brasile un volontario per il vaccino l vaccino ma poi arriva la smentita

In Brasile è morto un volontario coinvolto nella sperimentazione clinica del vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford. Lo ha reso noto l’agenzia responsabile della sanità pubblica che ha comunque annunciato che i test continuano.

Non sono stati forniti altri dettagli sul decesso. L’uomo era brasiliano ma non si sa dove vivesse. Lo riferisce l’agenzia Reuters. E' arrivata però poi la smentita: "Il volontario per la sperimentazione di AstraZeneca morto in Brasile non aveva ricevuto il vaccino anti Covid", riferisce Bloomberg citando una fonte vicina al dossier.

© Riproduzione riservata