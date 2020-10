Papa Francesco: "Con il Covid c'è il rischio di una catastrofe educativa"

«Secondo alcuni recenti dati di agenzie internazionali, si parla di catastrofe educativa - è un pò forte, ma si parla di 'catastrofe educativà -, di fronte ai circa dieci milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus, aumentando un divario educativo già allarmante (con oltre 250 milioni di bambini in età scolare esclusi da ogni attività formativa)».

Così Papa Francesco in un video messaggio, che ha aperto i lavori del convegno sul «Global Compact on Education» (patto globale per l’educazione) che si svolge all’Università Lateranense di Roma.

