Usa, Trump e Melania positivi al coronavirus

Il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi positivi al coronavirus, sulla base del test eseguito. Lo twitta lo stesso Trump: "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!". Il medico ha poi fatto sapere che il presidente Usa "continuerà a lavorare e svolgere le sue funzioni" rimanendo alla Casa Bianca.

Donald Trump e la First Lady Melania si erano già messi in quarantena in attesa del risultato del test per il coronavirus dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, era risultata positiva.

Hicks negli ultimi giorni ha viaggiato ripetutamente con Trump, accompagnandolo sull'Air Force One e sul Marine One in molti dei suoi appuntamenti, incluso il dibattito contro Joe Biden a Cleveland. I video del giorno del dibattito mostrano Hicks camminare senza mascherina verso il Marine One vicino a Stephen Miller e Jared Kushner, il genero-consigliero di Trump. Eppure Hicks, secondo quanto riferito da alcune fonti della Casa Bianca, era una delle poche nell'amministrazione che di tanto in tanto indossava la mascherina durante le riunioni.

Donald Trump è stato così costretto a cancellare il viaggio in Florida previsto nelle prossime ore nell’ambito della sua campagna elettorale. Lo afferma la Casa Bianca, aggiungendo che la positività del presidente avrà un effetto sugli ultimi scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal voto.

"Come troppi americani hanno fatto quest’anno, anch’io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegni previsti. Fate in modo di stare al sicuro e ne usciremo insieme": ha twittato sul suo account la First Lady Usa, Melania Trump.

