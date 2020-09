Coronavirus, Save the Children: "Impatto catastrofico su bimbi"

A sei mesi dalla dichiarazione di pandemia relativa al Covid-19, Save the Children denuncia «l'impatto catastrofico sui bambini nelle aree più povere del mondo». Solo nel 2020, secondo il nuovo rapporto Protect a Generation, 117 milioni di bambini in più al mondo potrebbero cadere in povertà, 9,7 milioni di minori rischiano di non tornare mai più a scuola, 80 milioni di bambini rischiano di non poter ricevere vaccini essenziali.

Le gravi conseguenze sui bambini non risparmiano neanche l’Italia: entro la fine dell’anno, in Italia, 1 milione di minori in più potrebbero scivolare nella povertà assoluta, il doppio rispetto a quelli del 2019.

l rapporto Protect a Generation contiene i dati di una vasta indagine globale condotta in 37 Paesi al mondo su oltre 25 mila bambini e adulti: aumentano disuguaglianze e il gender gap; raddoppiate le violenze in casa e per le bambine cresce il tempo trascorso in casa ad occuparsi delle faccende domestiche; tre famiglie su quattro hanno dichiarato di aver perso parte del proprio reddito, due su tre non riescono a sfamare adeguatamente i propri figli e nove su 10 non possono accedere alle cure mediche.

Dall’inizio della pandemia, Save the Children ha già raggiunto 9,1 milioni di persone, tra cui 4,3 milioni di bambini, con i suoi interventi sul campo in 88 Paesi. AGI

