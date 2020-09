Omicidio reporter sul Nautilus, l'assassino confessa

Il danese Peter Madsen, condannato all’ergastolo per l’uccisione della giornalista svedese Kim Wall a bordo del sottomarino 'Nautilus' da lui progettato, ha ammesso per la prima volta di aver ucciso la giovane in un documentario sulla vicenda trasmesso oggi.

Alla domanda se fosse stato lui ad assassinare la giovane giornalista che nell’agosto del 2017 salì a bordo del sottomarino per intervistarlo, il 49enne inventore ha risposto di sì. «C'è un unico colpevole e quello sono io», ha risposto all’intervistatore al telefono. ANSA

