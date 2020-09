L’attore di Hollywood Dwayne Douglas Johnson, conosciuto anche come 'The Rock', ha rivelato di essere stato contagiato dal coronavirus e come lui anche sua moglie e due suoi figli.

«La mia priorità è proteggere la mia famiglia e i miei cari, ha affermato annunciando la positività in un video pubblicato sul suo account Instagram, 196 milioni di follower, il terzo più popolare sul social network.

