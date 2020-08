L'uragano Laura terrorizza gli Stati Uniti: il video della tempesta da un aereo in volo

L’uragano Laura arriva sulla terraferma. Una tempesta “estremamente pericolosa“ - categoria 4 - che sta seriamente preoccupando la zona della Louisiana e del Texas, nella parte Sud degli Stati Uniti.

Ecco che su Twitter è spuntato un video, condiviso da Tropical Nick Underwood, girato in timelapse dentro la cabina di un pilota d’aereo mentre viaggia fra le nuvole della tempesta.

Kermit (#NOAA42) flew through Hurricane #Laura FIVE times today. Here's a time lapse of our second pass up through the beginning for our third.



A pass in and out of a hurricane is called a "penetration" or a "penny". Five pennies today takes my career total to 61.#FlyNOAA pic.twitter.com/IqajXPbosQ

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 26, 2020