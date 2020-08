Giappone, i media: "Premier Abe si dimetterà per motivi di salute"

Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, intende dimettersi per motivi di salute. Lo riferiscono i media giapponesi.

«Shinzo Abe intende dimettersi, perchè la sua salute è peggiorata, ed è preoccupato che questa circostanza possa causare problemi» nel governare il Paese: è quanto ha affermato l’emittente nazionale giapponese Nhk, senza citare esplicitamente una fonte.

E’ da settimane che si fanno via via più insistenti le voci sulle condizioni di salute del primo ministro. A maggior ragione nei giorni scorsi, quando Abe si è recato due volte in ospedale per controlli medici non meglio specificati. AGI

© Riproduzione riservata