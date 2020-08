Russia, Navalny trasferito in Germania: "In coma, condizioni stabili"

E' atterrato a Berlino l'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksei Navalny, ridotto in coma e attaccato a un ventilatore da un misterioso malore giovedì scorso. Il suo stato di salute è stabile, sostiene il direttore della ong tedesca Cinema for Peace, che ha noleggiato l'aereo che da Omsk ha portato Navalny a Berlino, dove verrà ricoverato in un ospedale locale.

Sul volo dalla Russia anche la moglie Yulia.

Dopo un primo diniego al trasferimento per 'condizioni instabili', i medici russi hanno fatto dietrofront e hanno autorizzato il viaggio dalla Siberia alla Germania, sottolineando che 'nessun veleno' è stato rilevato nel sangue di Navalny, che invece - secondo i suoi sostenitori - sarebbe stato avvelenato.

