L’India ha registrato il suo giorno peggiore dell’epidemia. In 24 ore, sono stati accertati 69.672 nuovi casi, il quarto dato peggiore in un singolo Paese, superato dagli Usa in tre occasioni nella seconda metà di luglio. Il totale dei casi in India è di 2.836.925 casi e 53.886 morti. è il Paese più colpito in Asia ed è terzo al mondo dopo Usa e Brasile. (AGI)

