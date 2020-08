Morto Robert Trump, il fratello del presidente Donald: aveva 72 anni

E’ morto il fratello minore di Donald Trump, Robert Trump. Aveva 72 anni. «Con il cuore pesante rendo noto che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto pacificamente questa notte», dichiara il presidente in un comunicato. «La sua memoria vivrà nel mio cuore per sempre. Robert ti voglio bene. Riposa in pace», dice Trump che aveva fatto visita al fratello ricoverato al New York-Presbytherian Hospital a Manhattan venerdì.

«Era non sono mio fratello: era il mio migliore amico. Mi mancherà molto ma ci incontreremo ancora». Così il presidente Donald Trump, comunicando la morte del fratello Robert, deceduto questa notte in ospedale a New York. Il presidente era andato a trovarlo venerdì prima di volare nel suo club di golf di Bedminster, nel New Jersey, per il weekend. Le cause del decesso non sono state rese note ma durante una conferenza stampa il presidente aveva detto che il fratello stava attraversando un «momento difficile».

Robert Trump non aveva figli ma ha cresciuto e dato il suo cognome al figlio della sua prima moglie Blaine Trump, Hollister Trump-Retchin. Robert Trump lascia, oltre al presidente, la seconda moglie Ann Marie Pallan e le due sorelle Maryanne Trump Barry ed Elizabeth Trump Grau. Fred Trump, fratello di Donald e Robert, è morto nel 1981. Robert era il più giovane dei cinque.

