Coronavirus, record di positivi a Malta: 72 casi registrati in un giorno

Record di casi di coronavirus a Malta. Sull'isola, da cui provengono molti viaggiatori contagiati giunti in Italia, sono stati infatti registrati, in 24 ore, 72 positivi. Si tratta del dato più alto registrato in un solo giorno. Se nello stesso arco di tempo 20 persone sono guarite, afferma Malta Today, il numero totale dei positivi attuali è 557.

L’aumento giornaliero dei casi ha spinto i medici maltesi ad accusare il governo di aver ceduto alle pressioni dell’industria del turismo e lasciato senza regole l’afflusso di turisti nelle strutture ricettive.

L’associazione medica, afferma una nota pubblicata sul quotidiano, «deve sfortunatamente registrare le conseguenze di quanto era stato previsto: la festa di Santa Maria (che si tiene a Ferragosto, ndr) rappresenta da oggi per noi l’ora più buia. Molti Paesi europei ci hanno punito con il cartellino rosso, rilasciandoci nei fatti un certificato di incompetenza. Aprire gli aeroporti a paesi ad alto rischio, illudersi che la 'guerra sia finità e la decisione del tutto folle di promuovere eventi di massa hanno creato un cocktail avvelenato per gli stessi maltesi. E’ ora che il momento ammetta i propri errori e segua le indicazioni degli scienziati...niente feste, niente discoteche e stop a qualsiasi evento che preveda più di dieci persone».

© Riproduzione riservata