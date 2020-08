Harry e Meghan comprano casa a Santa Barbara: "Più privacy, qui crescerà il piccolo Archie"

Il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno acquistato in segreto una casa a Santa Barbara, in California, perchè ad Hollywood non c'è abbastanza privacy.

Lo rivela il New York Post, sottolineando che quello è il luogo in cui hanno scelto di mettere le radici ed allevare il figlio Archie. I duchi di Sussex vivrebbero già da settimane nella villa dell’esclusiva località californiana, dove abitano anche le amiche Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres.

«Harry e Meghan vivono nella loro villa a Santa Barbara dall’inizio di luglio - ha rivelato una fonte a Page Six - Non sono ospiti di Oprah o di nessun altro, hanno comprato una casa ed è qui che vogliono continuare la loro vita dopo aver lasciato il Regno Unito».

Anche un portavoce della coppia ha confermato che i Sussex si sono «trasferiti nella loro abitazione a luglio, e sperano che venga rispettata la privacy, sia per loro che per i vicini». Negli ultimi mesi la coppia ha vissuto a Los Angeles nella magione di Beverly Hills del magnate Tyler Perry con 12 camere da letto e otto bagni.

