Esplosioni nel centro di Beirut, almeno dieci morti: feriti due militari italiani

Forti esplosioni nel centro di Beirut, in Libano, con una colonna di fumo che si è alzata sopra la città. La gente è scesa in strada, dove per terra ci sono vetri in frantumi. E’ di almeno dieci morti il primo bilancio.

Le esplosioni sono avvenute in un magazzino di fuochi d’artificio al porto di Beirut. Lo riporta Al Arabiya che cita una fonte di sicurezza locale.

Fonti della sicurezza hanno riferito che nelle due esplosioni verificatesi al porto sono rimaste ferite decine di persone. Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave.

