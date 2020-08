Coronavirus, negli Usa 48 mila nuovi casi e 532 morti. Trump: "I patrioti indossano la mascherina"

Gli Usa registrano 48.463 nuovi casi di coronavirus in 24 ore e altri 532 decessi, secondo il bilancio della Johns Hopkins University. Il totale del contagiati sale a 4.711.323 mentre le vittime sono 155.366.

Retromarcia definitivo di Donald Trump sull'uso della mascherina contro la pandemia di coronavirus. La campagna del presidente Usa ha inviato ai suoi sostenitori una mail invitando ad indossare il dispositivo di protezione.

"I patrioti indossano la mascherina": si legge nel testo firmato dal presidente. "Non amo indossarla" e "so che c'è stata qualche confusione intorno all’uso della mascherina", ammette il presidente, "ma penso - aggiunge - che sia qualcosa che tutti dobbiamo provare a fare quando non siamo in grado di mantenere la distanza sociale".

L’uso del mascherina, aggiunge il capo della Casa Bianca, "potrebbe aiutarci a tornare al modo di vivere americano che molti di noi giustamente amavano prima di essere colpiti così terribilmente dal virus cinese". "Il mio pensiero è che non abbiamo nulla da perdere e potenzialmente tutto da guadagnare, incluso il prossimo capitolo del nostro Paese, e tenere cose aperte, che siano le scuole o le attività economiche", "di recente ho twittato che molti considerano indossare una maschera un atto patriottico, e non c'è nessuno più patriota di me e voi". AGI

