Coronavirus: superata la soglia 17 milioni di casi nel mondo, boom di positivi in Australia

E’ stata superata la soglia dei 17 milioni di casi di Covid-19 nel mondo, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, che registra precisamente 17.029.155 contagi e 667.011 decessi a livello globale.

Nella ultima settimana, ricorda il Guardian, sono stati registrati picchi record nel numero dei casi su base giornaliera: il 22 luglio, il dato è stato di 281.500 nuove infezioni, mentre il giorno successivo si è arrivati a 282.800.

Lo Stato australiano di Victoria, intanto, ha esteso l’obbligo di indossare la mascherina su tutto il suo territorio, dopo aver registrato un incremento record di contagi: 723, nelle ultime 24 ore. Ad annunciarlo è stato il governatore Daniel Andrews, spiegando che la misura entrerà in vigore a partire da domenica.

Coprirsi naso e bocca una volta fuori di casa era già obbligatorio nella capitale di Victoria, Melbourne - principale focolaio della ripresa del virus in Australia - e in alcuni distretti limitrofi. Andrews ha imputato l’aggravarsi del bilancio giornaliero alla situazione nelle case di cura per anziani, dove si registrano la maggior parte delle vittime. A Melbourne, in particolare, il dito è puntato contro gli hotel dove i viaggiatori di ritorno dall’estero stavano facendo la quarantena e che non avrebbero rispettato le regole di sicurezza.

Situazione, invece, stazionaria nello Stato del New South Wales, dove si trova la capitale Sidney: i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 18, cifra simile ai giorni precedenti anche se crescono i timori per un riaccendersi del contagio su scala nazionale.

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per coronavirus in 24 ore, per un totale di quasi 150.700 vittime. Lo riporta la Johns Hopkins University, che conta 68.086 nuovi contagi in un giorno per gli Usa a quota 4,24 milioni. La Florida è stata particolarmente colpita, con un record di 216 nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 6.300 morti.

