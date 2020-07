Coronavirus, Fauci non esclude il vaccino tra ottobre e novembre

Il virologo americano Anthony Fauci non esclude che un vaccino anti Covid-19 possa essere pronto entro ottobre o, più probabilmente, entro novembre.

Il direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive statunitense, in una call con la stampa specializzata, non ha dunque escluso la cosiddetta 'October Surprise' nel giorno della notizia dell’avvio della 'fase 3' della sperimentazione del vaccino sviluppato dall’azienda Usa Moderna.

«L'approvazione a ottobre è possibile - ha affermato - probabilmente a novembre, ma potrebbe arrivare anche prima». ANSA

