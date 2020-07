Foto rubate di Archie, Harry e Meghan denunciano paparazzi

Guai per i paparazzi di Los Angeles. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno presentato una denuncia contro alcuni paparazzi di Los Angeles che attraverso un drone hanno scattato e poi tentato di vendere foto del loro figlio Archie nel giardino di casa. Lo riporta Skynews.

Dopo un periodo in Canada, la coppia si è trasferita negli Stati Uniti da qualche mese. Prima che Daily Mail svelasse il loro indirizzo, la famiglia aveva vissuto in tranquillità. Ed è stato ancora una volta il tabloid britannico a svelare il luogo in cui il duca e la duchessa del Sussex vivono adesso nella città della California.

Harry e Meghan spiegano nella denuncia di "non voler un trattamento speciale e di accettare di essere fotografati in pubblico". Ma di recente sono stati presi d'assalto nella propria casa con elicotteri e droni "fino a sei metri d'altezza e anche tre volte al giorno, dalle 5.30 del mattino fino a sera". Alcuni paparazzi si sono persino intrufolati nella recinzione e tra la siepi per tentare di scattare qualche foto. Un'invasione della privacy, scrivono, "inaccettabile per qualsiasi genitore".

I paparazzi hanno poi tentato di vendere le immagini facendole passare per scatti realizzati ad un evento pubblico a Malibu. Ma da quando sono arrivati negli Usa Harry e Meghan non hanno preso parto a nessun evento pubblico con il loro bambino. "Le foto in questione non sono di interesse pubblico", è scritto nella denuncia, "sono soltanto una forma di molestia".

