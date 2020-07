Chicago, 14 feriti al funerale della vittima di una sparatoria

Si tratterebbe di una vera e propria imboscata. A Chicago una pioggia di proiettili ha raggiunto i partecipanti al funerale della vittima di una sparatoria. Erano le 18.25 locali nell'area di South Side e tutto si è consumato in pochi istanti: da un'auto nero sono esplosi diversi colpi di arma da fuoco su una piccola folla che usciva da un'agenzia di pompe funebri, dove si era radunata per la commemorazione

È di 14 feriti il bilancio provvisorio e di almeno 60 colpi di arma da fuoco sparati. L'auto nera in movimento ha continuato a sparare all'impazzata poi, una volta girato l'angolo, è stata abbandonata e i passeggeri si sono dati alla fuga.

Intanto la polizia locale ha fermato un sospettato e lo sta sottoponendo all'interrogatorio. Sono in corso le indagini per risalire al movente del folle gesto che non fa che prolungare la scia di sangue a Chicago dove, al 2 luglio, almeno 336 persone sono state uccise. Una scia di sangue che ha spinto Donald Trump ad ipotizzare lo schieramento di agenti federali a Chicago per combattere la criminalità e ripristinare il rispetto della legge.

L'obiettivo del tycoon è ripristinare a Chicago e nelle città americane quell'ordine pubblico sfuggito di mano ad amministratori democratici divenuti, sostiene, ostaggio della "sinistra radicale", quella che vuole tagliare i fondi alla polizia e che con una vittoria di Joe Biden - ammonisce il tycoon - rischia di ritrovarsi alla Casa Bianca.

E a Chicago il sindaco è proprio una democratica, l'afroamericana Lori Lightfoot, che all'ipotesi di Trump ha risposto picche. "In nessuna circostanza consentirò alle truppe di Donald Trump di venire a Chicago e terrorizzare i nostri cittadini", ha twittato. L'incidente rafforza però Trump che, nelle prossime ore, rilascerà una dichiarazione sull'Operation Legend per combattere il crimine violento nelle città americane. L'iniziativa è stata lanciata di recente dal ministro della Giustizia William Barr e prende il nome dal bimbo di quattro anni LeGend Taliferro ucciso il 20 giugno a Kansas City.

© Riproduzione riservata