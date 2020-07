Trump "corteggia" i latinos e apre sulla cittadinanza ai dreamer

Donald Trump apre alla cittadinanza ai dreamer, ossia gli immigrati arrivati negli Usa quando erano piccoli insieme ai genitori clandestini. Un modo per accaparrarsi i voti dei latinos, cruciali per la sua rielezione, annunciando un ordine esecutivo sull'immigrazione che prevede un percorso di cittadinanza per circa 700mila immigrati.

Questa volta sembrerebbe che sia lui a copiare Joe Biden, dopo averlo accusato di plagio per il suo programma da 700 miliardi 'Buy american'.

«Firmerò un grande ordine esecutivo, ho il potere di farlo come presidente e vi includerò il Daca», ha promesso in

un’intervista alla tv in spagnolo TeleMundo, riferendosi al programma varato nel 2012 da Barack Obama per proteggere i dreamer dall’espulsione, consentendo loro di studiare e lavorare.

«Ci sarà una strada per la cittadinanza», ha assicurato. Ma non è chiaro se il presidente possa garantirla attraverso i suoi poteri esecutivi. Tanto che la Casa Bianca si è affrettata a precisare che il tycoon «da tempo desidera lavorare con il Congresso per una soluzione negoziata sul Daca che potrebbe includere lacittadinanza, insieme ad una forte sicurezza dei confini e ariforme permanenti del sistema migratorio basato sul merito». La presidenza ha comunque escluso l’amnistia per i dreamer, dopo che il senatore repubblicano Ted Cruz aveva definito questa ipotesi «un enorme errore».

L’annuncio di Trump arriva poche settimane dopo lo schiaffo della Corte suprema, che ha respinto la sua richiesta di smantellare il programma per i giovani immigrati, la cui età media è 26 anni. La sentenza spiega che l’amministrazione non ha fornito un’adeguata giustificazione legale ma non impedisce alla Casa Bianca di provare nuovamente a mettere fine al Daca.

Il tycoon sembra tuttavia aver capito che sarebbe difficile riuscirci prima delle elezioni del 3 novembre e quindi spariglia le carte: apre sui Dreamer ma nel contesto di una stretta sull'immigrazione per cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia mettendo in difficoltà i dem. Del resto ci aveva già provato nel 2018, quando fu proposta una legge bipartisan che prorogava anche la protezione dei dreamer. Ma fece saltare l'accordo perché non includeva i fondi per il muro con il Messico.

Trump ora sta cercando di recuperare terreno con i latinos, la minoranza più ampia, schierata in gran parte con Biden. Nei giorni scorsi ha firmato anche un ordine esecutivo per migliorare l’accesso degli ispanici alle opportunità economiche ed educative. Ma è bastato che l’ad di Goya Foods, la più grande società alimentare ispanica in Usa, lo lodasse pubblicamente per far scattare sui social una campagna di boicottaggio del popolare brand.

