Coronavirus,12,5 milioni di casi nel mondo: in Brasile superati 70.000 morti

I decessi registrati ufficialmente a livello mondiale a causa della pandemia da Covid-19 hanno superato i 560 mila: secondo i conteggi della Johns Hopkins University, che aggiorna in tempo reale i dati registrando le comunicazioni ufficiali fornite da tutti i Paesi del mondo, sono 560.209. Il numero dei contagi sfiora i 12,5 milioni: secondo la mappa JHU sono giunti a 12.498.467. Al primo e secondo posto di entrambe le poco ambite classifiche ci sono Usa (3,184 milioni di casi e 134 mila vittime) e Brasile (1,8 milioni di contagi e 20.398 morti); al terzo per contagi c'è l’India (820.916) e per vittime il Regno Unito.

In Brasile sono stati superati i 70.000 morti per il coronavirus. Lo rendono noto le autorità sanitarie brasiliane. I nuovi contagi sono stati 45.000 nelle ultime 24 sono e i morti 1.200. Il totale delle infezioni è salito a 1,8 milioni. Il Brasile è il secondo Stato più colpito dal coronavirus dopo gli Usa dove i decessi sfiorano 134 mila e i contagi sono oltre 3,1 milioni.

